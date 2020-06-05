Suriye’nin ilk solucan çiftçisi: Küba gibi ablukanın üstesinden gelebiliriz

Suriyeli çiftçi Hasan Halife ülkenin ilk yer solucanı çiftliğini kurdu. Çok kârlı çıkan projesi çerçevesinde düşük fiyata organik gübre üreten Halife, yerli üretimin ülkesinin geleceği olduğunu, böylece Küba gibi ablukanın üstesinden gelebileceklerini söyledi.

Konuyla ilgili Sputnik’e konuşan Halife, projeye nasıl başladığını anlattı.

Halife, “Tarım alanında bir proje başlatmak istedim. Solucan yetiştiriciliğine çok küçük sayılarla, 100 solucanla başlanabiliyor. Solucanların dünyadaki fiyatı kilo başına 125 dolar. Artık biz de solucan satıp iyi kâr elde edebiliyoruz. Solucanların sayısı arttığında projemizi genişlettik. Kompost ve organik gübre üretimine de başladık. Şimdi Suriye’de kendi işini yapmak için bu iyi bir imkan” ifadelerini kullandı.

Halife savaştan önce 2007 yılında Dera’da solucan yetiştiriyordu, ancak yaptığı işi ancak 2017 yılında çiftliğe dönüştürebildi.

Halife, “Her şey çok iyi gidiyordu. Solucanları satmaya başladım, arkadaşlarıma da ücretsiz dağıtıyordum. Savaşın başlamasıyla işi bırakıp köyden ayrılmam gerekti. Ancak 2017’de geri dönebildim, ama bu kez Doğu Guta’daydım. Birkaç solucan ve koza ile başladım. Şimdi üretim hacmimiz 4 ton organik gübreye kadar çıktı. Suriye’de kilosu 800 lira” dedi.

‘Kendi kendimize yetebiliriz’

Suriye’nin bir tarım ülkesi olduğunu belirten Halife, kendi kendilerine yetebileceklerini kaydetti.

Halife, “Gübre, ilaç ithal ediyoruz artık, savaştan önce bunları kendimiz üretirdik. Artık kendi rayımıza oturmanın vakti geldi, özellikle de ABD bizi abluka ile tehdit ederken. Ablukanın üstesinden ancak kendi üretimimizi yaparak gelebiliriz. Küba 1986’dan beri böyle. Onlar ablukanın üstesinden gelebildi, Suriye de yapabilir. Yeter ki Suriyeliler ülkeyi terk etmeyip işlerini burada arasınlar” ifadelerini kullandı.

‘Yerli üretim Suriye’nin geleceği’

Halife, yerli üretimin Suriye’nin geleceği olduğunu ifade etti.

Halife, “10 yıl önce 4 küçük kasa ile bu işe başlamıştım. Şimdi ise 100 bin ton organik gübre üretiyoruz. Bu miktar ülkede tarım için çok faydalı oldu. Diğer yandan kimyasal yerine organik gübrenin tercih edilmesi ile devlet insanları kanser riskinden kurtarıyor. Yani organik gübre üretimi birçok açıdan faydalı” dedi.

‘Organik gübre kimyasal gübreden daha kârlı’

Kimyasal gübrenin her yıl kullanılması gerekirken organik gübrenin kümülatif etki yarattığını belirten Halife, “Sözgelimi 4 yıl üst üste organik gübre kullanıldığında 5. ve 6. yılda gübre kullanmak gerekmeyecek. Zira toprak mikroorganizma bakımından zenginliğini koruyacaktır. Bu kârlı ve faydalı” ifadesini kullandı.