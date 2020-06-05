Rasulayn'da bombalı araç saldırısı: 2 sivil yaşamını yitirdi

Rasulayn ilçe merkezinde bir araca yerleştirilen bombalı düzenek infilak ettirildi.
Saldırıda 2 sivil hayatını kaybetti 5 sivil de yaralandı. Patlama sonucu çevrede hasar oluştu.
Anadolu Ajansı'nın haberine göre güvenlik güçleri, saldırının YPG tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.
🇸🇾In the city of Ras Al Ain, a car bomb exploded. According to preliminary data, 3 civilians were killed.@serious_war_eng pic.twitter.com/whOarkQvla— Serious War (@serious_war_eng) June 5, 2020
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