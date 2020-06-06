Mısır Cumhurbaşkanı Sisi’den Libya ile ilgili yeni ateşkes girişimi

Libya Ulusal Ordusu Komutanı Halife Hafter ve onu destekleyen Tobruk’taki Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih ile bir araya gelen Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el Sisi, görüşmenin ardından Libya’da silahların susmasını ve siyasi çözümün koşullarını öngören yeni ateşkes girişimini duyurdu.

'Yabancı militanların tahliyesi, grupların silahsızlandırılması'

Sisi, “Libya ile ilgili girişim, çatışmalara son vermeye yönelik olup yabancı militanların tahliyesi ve grupların silahsızlandırılması gibi koşullar içeriyor” diye konuştu.

Sisi, girişimde ayrıca üç bölgenin Başkanlık Konseyi’nde eşit olarak temsil edilmesi, Libya devlet kurumlarının birleştirilmesi ve anayasa beyannamesinin kabulü gibi maddelerin de öngörüldüğünü vurguladı.

'8 Temmuz'da silahların susması anlaşmasını destekliyoruz'

Kahire’nin Libya’da 8 Temmuz sabah 06.00’dan itibaren silahların susmasını öngören anlaşmayı desteklediğini ifade eden Sisi, girişimin aynı zamanda tüm uluslararası çabalara saygı gösterilmesi, yabancı paralı askerlerin geri çekilmesi ve grupların silahsızlandırılması çağrısını da içerdiğini sözlerine ekledi.

Mısır Cumhurbaşkanı, “Libya'daki taraflardan her birini, ülkedeki krize askeri çözüm düşünmeye devam etme niyetine karşı uyarıyoruz” ifadelerini kullandı.