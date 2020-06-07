Irak'ta IŞİD operasyonları: 40 militan yakalandı

Diyala Polis Müdürlüğü Basın Sorumlusu Nihat Mahdavi, kente bağlı 8 ayrı ilçe ve kasabada baskınlar yapıldığını söyledi.

Baskınların Bakuba, Sayda ve Mıkdadiye ilçeleri ve ilçelere bağlı kasabalarda yapıldığı bilgisini paylaşan Mahdavi, baskınlarda 40 IŞİD mensubunun yakalandığını bildirdi.

Mahdavi, yakalananların mahkemeye sevk edildiğini kaydetti.

Kırsal bölgelerdeki saldırılar devam ediyor

IŞİD, Haziran 2014'te Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamını, Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler, yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de örgüte karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

IŞİD'in bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerindeki saldırıları devam ediyor.