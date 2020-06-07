Suriye medyası: Kamışlı’da patlama meydana geldi

Suriye devlet haber ajansı, Kamışlı şehrinde bir intihar bombacısının kendini patlattığını belirtti.

Haberde, “Kamışlı’nın Helku mahallesinde bir intihar bombacısı kendini patlattı. Ölen veya yaralanan yok” dendi.

Diğer yandan Şam FM radyosu, saldırıda birkaç kişinin öldüğünü, ayrıca birkaç sivilin de yaralandığını bildirdi.