Haaretz: Netanyahu, Alman Dışişleri Bakanı'nın Filistin ziyaretini 'karantinaya alırım' tehdidiyle engelledi

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan yasadışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'nin tek taraflı 'ilhak' planı konusunda Benyamin Netanyahu hükümetini uyarmak için çarşamba günü yapacağı İsrail ziyaretinin perde arkasıyla ilgili bir haber geldi.

İsrail'in Haaretz gazetesinin isimleri açıklanmayan kaynaklara dayandırdığına göre, Netanyahu hükümeti, Alman Dışişleri Bakanı'nın Filistin tarafına geçme planına koronavirüs engeli çıkardı.

Maas'a, Ramallah'a giderse, Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'na geçmek için İsrail'e döndüğü takdirde, kendisinden iki hafta karantinada kalmasının istenilebileceği mesajı iletildi.

Filistinli yetkililerle video konferans yapacak

İsrail'in bu tutumuna boyun eğerek Ramallah'a gitmekten vazgeçen Alman Dışişleri Bakanı, İsrail ziyareti sırasında Filistinli yetkililerle video konferans aracılığıyla görüşme kararı aldı.

Havalimanı bulunmaması ve işgal altında olması nedeniyle Filistin'i ziyaret etmek isteyenler, İsrail üzerinden giriş yapmak zorunda kalıyor.

İsrail'le ilişkiler ile uluslararası hukuk ve AB değerleri arasında seçim

Maas'ın 'ilhak' planı hakkında uyarmak için 10 Haziran'da İsrail'i ziyaret edeceğini duyuran İsrail basını, bakanın Almanya'nın İsrail ile ittifakını devam ettirmek istediği, ancak 'ilhak' halinde İsrail'le ilişkiler ile uluslararası hukuk ve Avrupa Birliği'nin değerleri arasında seçim yapmak zorunda kalacağı mesajını ileteceğini yazmıştı.