Rusya: Nusra'nın İdlib'deki saldırısı püskürtüldü, 30 militan öldürüldü

Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, Nusra militanlarının İdlib bölgesinin güneyindeki Tancara kasabasını ele geçirme yönünde bir girişimde bulunduğunu, saldırının püskürtüldüğünü duyurdu.

Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkanı Aleksandr Şerbitskiy, Nusra militanlarının Tancara kasabası yönündeki Suriye ordusu mevzilerine saldırarak 600 metre kadar derinliğe ilerlemeyi başardığını, ama hava desteği ve topçu ateşi sayesinde saldırının püskürtüldüğünü söyledi.

Hükümet güçlerinin bölgedeki mevzilerini geri aldığını kaydeden Şerbitskiy, "Teröristler, ölü ve yaralı olarak 30’dan fazla kayıp verdi. Ağır makineli tüfeklerle donatılan 3 arazi aracı imha edildi" diye ekledi.

Ayrıca militanların İdlib ve Halep bölgelerinde 4 yerleşime ateş açtığı bildirildi.