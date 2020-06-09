Kobani'de Rus askeri polisi aracının geçişi sırasında patlama: Ölü veya yaralı yok

Tarafları Uzlaştırma Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Bu sabah saatlerinde Rus askeri aracı izlenen güzergahın varış noktasına döndüğü sırada aracın altında el yapımı patlayıcı infilak ettirildi" dendi.

Merkez, olay sonucunda ölen ya da yaralanan olmadığını ve askerlerin sorunsuz bir şekilde üslerine döndüğünü ifade etti. Merkezin açıklamasında son 24 saat içinde 2 ateşkes ihlali tespit edildiği de bildirildi.