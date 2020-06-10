Halep’te savaş sırasında harabeye dönen tarihi Habiye Çarşısı onarımın ardından yeniden açılıyor

Suriye’deki savaş sırasında harabeye dönen Halep’in tarihi Habiye Çarşısı tekrar kapılarını vatandaşlara açıyor. Habiye’de çalışan Ebu Muhammed, çarşıya nasıl döndüğünü ve çarşının savaş öncesindeki halini Sputnik’e anlattı.

Halep’in Habiye Çarşısı’nda 50 yıldır börekçi olarak çalışan Ebu Muhammed, kentin militanların kontrolüne geçtiği 2012’de, binlerce Halepli gibi her şeyini bırakarak Lazkiye’ye taşınmak zorunda kalmıştı.

‘Asırlardır çalışan çarşı yeniden açılıyor’

Ebu Muhammed, “Gittiğimizde, çarşıyı son kez gördüğümü düşünüyordum. Kentteki çatışmaların ne zaman biteceğini kimse bilmiyordu. Teröristler emin adımlarla ilerliyordu. Ama kentin 2016’da kurtarılmasıyla durum değişti. Değişiklikler özellikle, kentin onarılmaya başladığı son bir yılda hissedilmeye başladı. Çarşımız da onarıldı” ifadelerini kullandı.

Halep Eski Şehir’deki çarşılar son aylarda canlanmaya başladı. Canlanma, hükümetin kenti onarma ve savaş öncesi haline döndürme planı çerçevesinde yaşanıyor. 2012 Temmuz ayında militanlar tarafından neredeyse yerle bir edilen Habiye Çarşısı da bu plana dahil.

Ebu Muhammed, “Biz, diğer satıcılarla birlikte sıkça oturup çarşının nasıl yeniden canlandığını izliyoruz, yeni insanlar ve ürünler geliyor. Bu çok güzel. Asırlardır Halep’te faaliyet gösteren çarşı yeniden yaşamaya devam ediyor” dedi.

Tarihi boyunca sadece bir kez kapatıldı

Orta çağlarda inşa edilen Habiye Çarşısı, tarihi boyunca sadece bir kez, IŞİD militanlarının kenti ele geçirdiği 2012’de, faaliyeti durdurmak zorunda kalmıştı. Mimari miras olarak kabul edilen çarşının adı, zamanında buranın en popüler ürünü olan ve su soğutmak için kullanılan ‘habiyya’ kil kabından geliyor.

Ebu Muhammed, “Habbiya asırlardır burada satılıyordu, ta ki çarşı 2012’de kapatılıncaya kadar” diye ekledi.

Çarşının açılmasına Suriye Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü, İsviçre İşbirliği ve Kalkınma Ajansı ve Birleşmiş Milletler Suriye Kalkınma Programı destek verdi.