İsrail Savunma Bakanı Gantz'tan ilhak açıklaması: Ürdün ile imzalanan barış anlaşmasını korumalıyız

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, Ürdün ile imzalanan barış anlaşmasının bölgesel istikrarın sağlanmasına yardımcı olduğunu ve bu nedenle anlaşmanın korunması gerektiğini söyledi.

Yedioth Ahronoth Gazetesi'nin haberine göre Benny Gantz, İsrailli yerleşimlerinin yöneticileriyle bir araya gelerek Batı Şeria topraklarının bir kısmının ilhak edilmesi planını görüştü.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile bir araya gelip siyasi konuları görüştüklerini ve görüş birliğine varmayı umut ettiğini belirten Gantz, ABD'nin İsrail'in en iyi dostu olduğuna ve stratejik meselelerde kendilerini desteklediğine, bu nedenle de bu ortaklığı koruyacaklarına işaret etti.

Gantz, "Siyasi adımlar atarken çevremizde ve bölgede ne olduğuna iyice kulak vermeliyiz. Ürdün'le 1994'te imzaladığımız Vadi Arabe Antlaşması'nı korumalıyız. Bu anlaşmalar bölgenin istikrarı ve hepimizin güvenliğini sağlamaya çok yardımcı oluyor" ifadelerini kullandı.

Batı Şeria'daki yerleşimler ile Ürdün Vadisi'ni ilhak etmeyi planlayan İsrail ile Ürdün arasındaki ilişkilerde gerginlik yaşanıyor.