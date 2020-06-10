İdlib’deki Rus-Türk ortak devriyesinde bir ilk

Rusya’nın Suriye’de çatışan tarafları uzlaştırma merkezinden, İdlib’de gerçekleştirilen 16. Rus-Türk ortak devriyesine ilişkin yapılan açıklamada, “Rus-Türk ortak devriyesi ilk defa İdlib vilayetinin Cennaker yerleşim yerine kadar ilerledi, 40 kilometrelik bir alan devriye gezildi” denildi.
Açıklamada Rus-Türk ortak kara devriyesinin ilerleyişinin Rus Hava Kuvvetleri’nin insansız hava araçlarıyla izlendiği de kaydedildi.
Rus ve Türk tarafları arasındaki iletişimin, ortak koordinasyon merkezi üstünden sağlandığı belirtildi.
Rus-Türk ortak devriyeleri, Rusya lideri Vladimir Putin ile Türk mevkidaşı Recep Tayyip Erdoğan’ın vardıkları anlaşma kapsamında, stratejik M-4 karayolunun İdlib gerilimi azaltma bölgesinde yer alan kısmında gerçekleştiriliyor.
M-4 karayolu Halep ve Lazkiye’yi birbirine bağlıyor olması nedeniyle önemli.
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