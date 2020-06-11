Suriye’de ABD askerlerinin Rus devriyesini engelleme girişimi başarısız oldu

Sputnik’e konuşan bir görgü tanığı, “Olay, Haseke’ye 50 kilometre mesafedeki Abra köyünde meydana geldi” dedi.
Rus askeri devriyenin yolunu kesmek isteyen M1235 MRAP tipi zırhlı aracın kaputundan duman çıkmaya başladı ve motoru stop etti. Öncesinde de arabadan patlama sesinin geldiği ifade edildi.
Rus askeri devriyenin yoluna devam ettiği bildirildi.
Suriye’de ABD askerlerinin Rus devriyesini engelleme girişimi başarısız olduhttps://t.co/oATCxCAnou pic.twitter.com/zYEpYtY99s— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) June 10, 2020
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)