Esad, Başbakan Hamis'i görevden aldı

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Başbakan İmad Hamis'i görevden alıp onun yerine Hüseyin Arnus'u atadı.

Suriye Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Esad’ın Başbakanı İmad Hamis’i görevden aldığı belirtildi.

Esad, Hamis’in yerine başbakanlık görevine Su Kaynakları Bakanı Hüseyin Arnus’u atadı.

Açıklamaya göre, yeni parlamento seçilene kadar hükümetin görevine devam edeceği de ifade edildi.

Hamis 2016 yılından beri başbakanlık görevini yürütüyordu.

Parlamento seçimleri koronavirüs salgını nedeniyle 19 Temmuz’a ertelenmişti.

الرئيس #الأسد يكلف السيد المهندس حسين #عرنوس بمهام رئيس مجلس الوزراء إضافة لمهامه.. وتستمر الحكومة بأعمالها لحين انتخاب مجلس الشعب الجديد.. — Syrian Presidency (@Presidency_Sy) June 11, 2020

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