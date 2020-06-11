Rus Dışişleri Bakan Yardımcısı Verşinin, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey ile Suriye’yi görüştü

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin’in ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile yaptığı telefon görüşmesinde Suriye krizinin çözüm sürecinin ele alındığı belirtildi.

Açıklamada, “Suriye krizinin siyasi çözüm sürecinin, Suriye’nin egemenliğine, bağımsızlığına, birliğine ve toprak bütünlüğüne bağlı kalınmasını öngören BM Güvenlik Konseyi’nin 2254 sayılı kararına uygun olarak ilerletilmesi ile ilgili konular detaylı bir şekilde ele alındı” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca tarafların İdlb, Fırat’ın doğusu ve ülkenin güneyinde istikrarı sağlama görevleri dahil olmak üzere ‘sahadaki’ durumu da ele aldıkları ifade edildi.