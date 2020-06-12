Otizmli Filistinlinin öldürülmesi ile başlayan protestolar Yafa'da yeniden alevlendi

İsrail polisinin 32 yaşındaki otizmli Filistinli İyad Halek'i öldürmesi ile Arap nüfusun yoğun olduğu kentlerde başlayan protesto eylemleri, dün gece Tel Aviv’in güneyinde yer alan Yafa kentinde yeniden alevlenerek devam etti.

İsrail polisinin yaptığı açıklamada, Arap nüfusun yoğun olduğu kentlerde başlayan protesto eylemlerinin dün gece Tel Aviv’in güneyindeki Yafa kentinde devam ettiği, polislerin protestoculara karşı öldürücü olmayan silahlar kullandığı belirtildi.

Açıklamada, "Yafa'da polis memurlarına taş atan ve çöp kutularını ateşe veren dört kişi, olaylarla alakalı olduğu şüphesiyle tutuklandı. Polis, kalabalığı dağıtmak ve ihlalcileri tutuklamak için öldürücü olmayan silahlar kullandı" ifadelerine yer verildi.

Hallak'ı öldürmesi ile İsrail’in Arap nüfusun yoğun olduğu Yafa, Kudüs ve Hayfa kentlerinde geçen gece protesto eylemleri düzenlenmişti.

Otizm hastası olan 32 yaşındaki İyad Halek, silah taşıdığı şüphesiyle dur ihtarı yapıldığı ancak bu uyarıya uymayarak kaçtığı’ iddiasıyla İsrail güvenlik güçleri tarafından vurularak öldürülmüştü. Hallak'ın üzerinde silah bulunmadığı ve Eski Şehir'deki okuluna gittiği anlaşılmıştı.