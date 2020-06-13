İran, Suudi petrol tesislerine yönelik saldırılar hakkındaki BM raporunu reddetti: Net ifadelerle bile desteklenmemiş

Tahran, Suudi Arabistan’ın petrol tesislerine düzenlenen saldırılarda kullanılan silahların İranlı kökenli olduğu ‘değerlendirmesinin’ yer aldığı BM Sekreterliği raporunu reddetti. Rapordaki varsayımların net ifadelerle bile desteklenmediğine dikkat çeken İranlı diplomatlara göre BM'nin ABD’nin siyasi amaçlarına alet edilmesini ‘endişe verici.’

İran’ın Birleşmiş Milletler Büyükelçiliği, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, Suudi Arabistan’ın petrol tesislerine geçen sene düzenlenen saldırıların arkasında İran’ın bulunduğu kanaatini içeren raporunu kınadı.

Reuters haber ajansının içeriğini haberleştirdiği rapora ilişkin açıklama yapan İran’ın BM Büyükelçiliği, “Suudi Arabistan’daki saldırılarda kullanılan silah ve parçalarının ülkeye sokulmasıyla İran’ın bağlantısının olduğu iddiasını içeren raporda bir dizi eksiklik, anlaşılmazlık ve çelişki bulunuyor” denildi.

Açıklama şöyle devam etti: “İran, Suudi Arabistan’daki saldırılarda kullanılan silahlar ile onların parçalarının ihracıyla ilişkisi olduğu ve ABD tarafından ele geçirildiği söylenen silahların İran yapımı olduğu yönündeki yorumları kesin bir biçimde reddediyor.”

İran’ın BM Büyükelçiliği’nin yetkililerine göre, BM Sekreterliği’nin ‘bu denli karmaşık ve hassas bir soruşturmayı’ yürütebilmek için gerekli olan imkanları ya da uzmanlığı bulunmuyor.

Ayrıca İran tarafına göre ele geçirilip incelendiği söylenen silahlar, raporda iddia edilenin aksine İran’da üretilenlere benzemiyor.

Bunun yanında BM raporunda yapılan çıkarımların, ‘ABD’nin suçlamalarının birer kopyası’ olduğu eleştirisinin getirildiği İran açıklamasında, söz konusu raporda ‘değerlendirilmektedir’, ‘denilene göre’, ‘muhtemelen’ gibi netliği olmayan kalıpların yer alması da belgenin güvenilirliğini ve geçerliliğini sorgulatıyor.

İran’ın BM Büyükelçiği’nin açıklaması, İran Dışişleri Bakanlığı’nın BM Sekreterliği’nin raporunda yer alan suçlamaları reddetmesini izledi. İran Dışişleri açıklamasında raporda yer alan suçlamaların ‘Amerikan ve Suudi rejimlerinin baskısı ile yöneltildiği kaydedilmiş, BM Sekreterliği’nin siyasi amaçlara alet edilmesinin endişe yarattığı belirtilmişti.