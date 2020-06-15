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    Golan Tepeleri - İsrail ordusu karakolu

    Netanyahu: 'Trump Tepeleri' adlı yerleşim yerinin kurulması için gerekli adımları atmaya bugün başlıyoruz

    © AFP 2020 / Jalaa MAREY
    Ortadoğu
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    İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, ABD yönetiminin İsrail işgali altında bulunan Golan Tepeleri'ndeki egemenliğini tanıması üzerine bölgedeki bir yerleşim yerine 'Trump Tepeleri' denilmesi için gerekli pratik adımların atılmaya başlandığını söyledi.

    İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Suriye'de işgal altındaki Golan Tepeleri'nde 'Trump Tepeleri' ismini vereceği bir yerleşim biriminin inşası için 'gerekli adımın atılacağını' söyledi. 

    İlk olarak geçen sene ilan edilen 'Trump Tepeleri' planı, ABD Başkanı Donald Trump'ın işgal altındaki Golan Tepeleri'ni İsrail'e ait olarak tanıması üzerine ilan edilmişti.  

    Konuyla ilgili yeni bir açıklama yapan Netanyahu"Golan Tepeleri'ne Ramat Trump'ın (Trump Tepeleri) kurulması için gerekli adımları atmaya bugün başlıyoruz, çünkü buradaki İsrail egemenliği ABD Başkanı Trump tarafından tanındı" ifadelerini kullandı.

    Söz konusu açıklama ayrıca, Trump'ın doğum gününe denk geldi.

    ​​2.3 milyon dolarlık bütçe

    Öte yandan, İsrail'in Trump Tepeleri projesi için 2.3 milyon dolar civarında bütçe ayırdığı ve bu miktarın Konut Bakanlığı ile Dünya siyonist Örgütü tarafından karşılanacağı öğrenildi.

    Netanyahu ayrıca, ABD ve İsrail'in Afganistan ve Pakistan'da işlediği savaş suçlarına ilişkin soruşturma yürüten Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne yaptırım uygulama kararından dolayı Trump yönetimine teşekkür etti ve mahkemenin 'şaibeli bir siyasi kurum' olduğunu iddia etti: 

    "Hague'deki mahkeme, İsrail, ABD ve insan haklarına saygılı diğer demokrasilere saldıran, bunu yaparken İran'daki terörist rejim başta olmak üzere insan haklarını ihlal edenlere göz yuman, şaibeli bir siyasi kurumdur."

    İsrail, Suriye toprağı olan Golan Tepeleri'nin bin 200 kilometre karelik bölümünü 1967 yılında işgal etmişti. İşgalden 16 yıl sonra, 1981'de 'bölgeyi resmen ilhak ettiğini açıklamış', ancak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), İsrail'in bu hamlesini tanımamıştı. ABD ve müttefikleri de, BMGK'nin 1982'de İsrail'in bölgeden çekilmesine yönelik çağrısını veto etmişti. 

    Trump, Mart 2019'da İsrail'in Golan Tepeleri'ndeki egemenliğini tanıyan bildirgeyi imzalamıştı.

    Suriye hükümeti ise, ABD ve İsrail'in hamlelerine karşılık Golan Tepeleri'ndeki egemenlik haklarından vazgeçmeyeceğini açıkladı.

    Etiketler:
    ABD, İsrail, Golan Tepeleri, Benyamin Netanyahu
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