Filistin’in ‘Yüzyılın Anlaşması’ alternatifi: Uygulanması mümkün mü?

Filistin Başbakanı Iştiyye, ABD’nin ‘Yüzyılın Anlaşması’ adını verdiği Ortadoğu barış planına alternatif bir plan hazırladıklarını duyurdu. ABD ve İsrail’in eylemlerine yanıt olarak sunulan bu alternatif planın tanınma ve uygulanma şansı ne kadar?

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, Batı Şeria, Gazze ve Doğu Kudüs’te 'egemen, bağımsız ve gayri askeri Filistin devletini' öngören 4,5 sayfalık planı Ortadoğu Dörtlüsü (ABD, Rusya, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği) arabulucularına gönderildiğini söyledi. Iştiyye, küçük sınır değişikliklerini ve 'büyüklük, hacim ve değerde' eşit toprak değişimlerini kabul edeceklerini söyledi.

Kabul edilebilir tek plan

Filistin Ulusal Kurtuluş Hareketi (El Fetih) Devrim Konseyi Sekreteri Fayez Ebu Ayta, Iştiyye’nin sunduğu planın, kabul edilebilir en iyi teklif ve tüm uluslararası hukuk kurallara uygun olduğunu belirterek, “Filistin tarafının teklifi, BM kararı ve uluslararası hukukun diğer normatif belgeleri temelinde egemen ve bağımsız Filistin devletinin kuruluşunu içeriyor. Ortadoğu Dörtlüsünün, diğer ülkelerin büyük kısmı gibi bu plana onay vereceğini düşünüyorum. Halihazırda küresel çıkarlara karşı çıkan sadece ABD ve İsrail. Bunlar, Filistin devletini yok etmeye hazır yegâne ülkeler” ifadesini kullandı.

Ebu Ayta, “Eğer uluslararası topluluk, bu planın hayata geçirilmesi konusunda Filistin’e destek verebilirse dünya birkaç yıl sonra gelişmekte olan ve bayındır bir Filistin devletini görebilecek” diye ekledi.

Neden alternatife ihtiyaç var?

El-Kuds Üniveristesi’nden uluslararası ilişkiler uzmanı Prof. Dr. Usame Şaat, Filistin’in sunduğu teklifin ayırt edici özelliğinin tamamen uluslararası hukuka uyularak hazırlanmış olduğunu, dolayısıyla ABD-İsrail’in planına kıyasla daha büyük meşruiyete sahip olacağını söyledi.

Şaat, Sputnik’e açıklamasında, “Filistin’in teklifi, ABD ve İsrail’in ‘Yüzyılın Anlaşması’ adını verdiği planın alternatifsiz olduğu iddiasını yalanlama, itibardan düşürme girişimi. Teklif ayrıca Filistinlilerin kendi toprakları üzerindeki haklarını deklare ediyor, 1967’den sonra işgal edilen toprakları demiyoruz bile. Filistin, Doğu Kudüs’teki başkentten vazgeçme niyetinde değil” yorumunda bulundu.

İşgalin son bulmasının ve Filistin devletinin kurulmasının uluslararası toplumun onayladığı bir talep olduğunu, ama bağımsızlık kazanma ihtimalinin, meşru ulusal haklarımıza ulaşma yönündeki azmimize bağlı olduğunu kaydeden uzman, “Sunulan yeni plan tam da bunu anlatıyor” dedi.

Uluslararası toplumun İsrail’in ilhak planını kabul etmeyeceğini kaydeden Şaat, “Bu nedenle, Filistin planının uluslararası düzeyde kabul edilme ve umarım uygulanma şansının çok daha fazla olduğunu düşünüyorum” diye ekledi.