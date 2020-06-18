‘İdlib’de mezunları taşıyan konvoy militanlar tarafından engellendi’

Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, İdlib’in Nayrab yerleşiminde mezunları ve ailelerini Suriye ordusunun kontrolündeki bölgeye götüren 17 minibüslü konvoyun Hayat Tahrir Şam militanları tarafından durdurulduğunu belirtti.

Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkanı Aleksandr Şerbitskiy, bugünkü basın toplantısında, “İdlib bölgesindeki Nayrab yerleşim biriminin güneyinde, Hayat Tahrir Şam terör örgütünden bir grup militan, mezunları taşıyan 17 minibüslü bir konvoyu durduruldu. Genç erkek ve kızların bir kısmının ebeveynleriyle birlikte Suriye ordusunun Trumba yerleşimi yakınlarındaki kontrol noktası yönünde yoluna yaya olarak devam etme girişimi militanlar tarafından silah tehdidiyle engellendi” ifadesini kullandı.

Okul mezunlarının militanların kontrolündeki bölgeden çıkışı için ‘Halep’ ve ‘Trumba’ olmak üzere 2 geçiş noktasının açıldığını söyleyen Rus komutan, merkezin yardımıyla şu ana kadar 700’den fazla gencin Suriye hükümetinin kontrolündeki bölgeye geçmeyi başardığını söyledi.

Şerbitskiy, “Radikal oluşumların eylemlerinin, barışçıl çözüm sürecini bozmaya yönelik olduğu ve gençleri daha iyi gelecek fırsatından mahrum bıraktığı ortada” diye ekledi.