İran'da 'dur ihtarına' uymayan bir kişi polis tarafından öldürüldü

İran'da dur ihtarına uymadığı iddia edilen genç polis tarafından öldürüldü.

İran'ın Hürmüzgan eyaletinde dur ihtarına uymadığı öne sürülen 25 yaşındaki genç, polis tarafından vurularak öldürüldü.

Anadolu Ajansı'nda yer alan bilgiye göre, Hürmüzgan eyaletine bağlı Parsiyan ilçesinde Hasan Hüseyni'ye, seyir halindeyken dur ihtarına uymadığı gerekçesiyle polis tarafından ateş açıldı.

Açılan ateş sonucu başından yaralanan Hüseyni, hayatını kaybetti.

Hüseyni'nin ailesi polisin oğullarını kasıtlı bir şekilde öldürdüğünü öne sürerken, yetkililerden henüz olayla ilgili resmi açıklama yapılmadı.