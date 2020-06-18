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    Lübnan-ATM

    Lübnanlılar 200 dolar alabilmek için saatlerce sıra bekliyor

    © AP Photo / Hassan Ammar
    Ortadoğu
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    Lübnanlılar, karaborsadaki fahiş döviz fiyatlarına karşı Merkez Bankası'nın düşük kurdan satışa sunduğu 200 doları alabilmek için saatlerce sıra bekliyor.

    Lübnan hükümeti, geçen hafta yerel para biriminin dolar karşısında rekor seviyede değer kaybetmesi üzerine düzenlenen protestoların ardından Merkez Bankası'nın döviz ihtiyacı için piyasaya dolar sürmesini sağladı.

    Buna karşın, Merkez Bankası'nın pazartesiden itibaren ülke genelindeki ruhsatlı döviz bürolarına 3 bin 950 Lübnan lirasından sağladığı dolara ulaşmanın pek kolay olmadığı belirtildi.

    Bankalardaki hesaplarında döviz mevduatı olmayan vatandaşlar, ruhsatlı döviz bürolarından aylık 200 doları bu fiyattan satın alma hakkına sahip.

    Başkent Beyrut başta olmak üzere ülke genelindeki döviz büroları önünde sabah saatlerinde toplanan yüzlerce vatandaş, karaborsadaki yüksek fiyatlar yerine Merkez Bankasının sağladığı 200 dolar için saatlerce kuyruklarda bekliyor.

    Lübnanlıların, döviz ihtiyaçları veya yüksek fiyatına rağmen karaborsada bulamadıkları 200 dolar için katlandığı kuyruk çilesi sosyal medyada da bazı tepkilerle karşılaşıyor.

    İç savaştan bu yana en büyük kriz

    Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan ekonomisinin, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizi yaşadığı ifade ediliyor.

    Lübnan’da geçen hafta doların ani yükselişi üzerine başlayan ve hafta sonu devam eden protesto eylemlerinde, başkent Beyrut'un merkezindeki bazı iş yerleri ateşe verilmişti.

    Kuzeydeki Trablsuşam kentinde ise güvenlik güçleri ile eylemciler arasında saatlerce süren arbede sonucu 20'si asker 109 kişi yaralanmıştı.

    Yerel para birimi Lübnan lirası, Merkez Bankası kuru sabit tutsa da karaborsada her geçen gün değer kaybetmeye devam ediyor. Resmi kurda 1 ABD doları 1500 Lübnan lirası olmasına rağmen birkaç gün önce karaborsada dolar 6 bin lirayı geçmişti. Hükümetin müdahalesiyle doların karaborsadaki fiyatı biraz gerilemişti.

    Lübnan hükümeti, her yıl 2 milyar dolar olmak üzere 5 yılda toplam 10 milyar dolar kredi almak için Uluslararası Para Fonu (IMF) ile müzakerelere başladığını açıklamıştı.

     

    Etiketler:
    Merkez Bankası, Dolar, Lübnan
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