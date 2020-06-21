Afrin'de bombalı araç saldırısı: 4 yaralı

Suriye'nin kuzeyindeki Afrin ilçe merkezinde, park halindeki araca yerleştirilen bomba infilak etti.
Anadolu Ajansı'na göre, patlama sonucu 4 sivil yaralandı.
Araç kullanılamaz hale gelirken çevrede maddi hasar oluştu.
Suriye'nin kuzeyindeki Afrin ilçe merkezinde, araca yerleştirilen bombanın patlaması sonucu aralarında çocukların da bulunduğu 4 sivilin yaralandığı belirtildi.
Suriye'nin kuzeyindeki Afrin ilçe merkezinde, park halindeki araca yerleştirilen bomba infilak etti.
Anadolu Ajansı'na göre, patlama sonucu 4 sivil yaralandı.
Araç kullanılamaz hale gelirken çevrede maddi hasar oluştu.
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