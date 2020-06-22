ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey: Esad'ın hemen görevi bırakması gerektiğini söylemiyoruz

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Büyükelçi James Jeffrey, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın hemen görevi bırakması ve Rusya’nın bu ülkeden gitmesi konusunda ısrarcı olmadıklarını söyledi.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, ülkesinin Suriye'deki hedeflerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Middle East Institute’un online konferansında konuşan Jeffrey, "Yaklaşımımızı karakterize eden bir başka şey de total zafer talep etmememiz. Esad’ın hemen gitmesi gerektiğini söylemiyoruz, Esad ve hükümetinin davranışlarını değiştirmesi gerektiğini söylüyoruz. Rusların da gitmesi gerektiğini söylemiyoruz" ifadelerini kullandı.

ABD'nin, Suriye'de Rusya ve İran askerlerinin olmadığı '2011 öncesindeki duruma geri dönmek' istediğini dile getiren Jeffrey, "Her zaman Rusya’nın Suriye’deki varlığına karşı çıksak da onların oradan çıkmaya zorlamak politikamız değil" dedi.

Daha önce ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı David Schenker, Rusya’nın 'Ortadoğu’dan defolup gitmesi' gerektiğini, çünkü 'yıkıcı rol' oynadığını söylemişti.