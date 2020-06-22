SANA: Suriye hava savunması Ceble'ye saldıran dronelara karşılık verdi

Suriye devlet ajansı SANA, Lazkiye'nin Ceble ilçesini hedef alan insansız hava araçlarına hava savunma sistemleri tarafından karşılık verildiğini duyurdu.

#عاجل || #سانا ..

مراسل سانا: الدفاعات الجوية تتصدى لطائرات مسيرة معادية في أجواء منطقة #جبلة — سانا عاجل (@SanaAjel) June 22, 2020

Ajans, saldırı girişimine ilişkin başka herhangi bir bilgi paylaşmadı.

ANNA News'in aktardığına göre de, Hmeymim askeri hava üssü üzerinde 20 ila 25 arasında patlama meydana geldi.

According ANNA NEWS about 20-25 explosion was seen in sky of Hmyemim.TOR shot down all UAV/GRADs pic.twitter.com/xwcazrt554 — ZOKA (@200_zoka) June 22, 2020

Rusya'ya ait Hmeymim askeri hava üssü, Ceble kentiniin 15 kilometre batısında yer alıyor

Üs, daha önce çok kez İdlib'deki silahlı grupların saldırılarına maruz kalmışı.