'Suriye hava savunma sistemleri, Deyr ez-Zor ve Süveyde'ye hava saldırısına karşılık verdi'

Suriye devlet haber ajansı SANA, "Hava savunması, Süveyde bölgesinin Tel Sohon ve Deyr ez-Zor bölgesinin Kabajei yerleşimlerine yönelik hava saldırısına karşılık veriyor" diye bildirdi. SANA, Süveyde ve Deyrezzor'u hedef alan saldırılar neticesinde 2 Suriye ordusu askerinin hayatını kaybettiğini ve 4'ünün de yaralandığını açıkladı.

Saldırıların kaynağı ve hedefleri belirtilmedi.