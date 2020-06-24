Rus askerler Hmeymim yakınlarında 2 İHA vurdu

Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkanı Aleksandr Şerbitskiy, bugünkü basın toplantısında, “Saat 22.30 sularında Rus hava savunma sistemleri Rus Hmeymim hava üssüne ve Lazkiye bölgesinin Ceble yerleşimine yaklaşan insansız hava araçlarını tespit etti” dedi.

Şerbitskiy, “Rus ve Suriye hava savunma sistemlerini açtığı ateşle 2 saldırı amaçlı insansız hava aracı vuruldu” ifadesini kullandı.

Saldırı sonucunda üste herhangi bir zararın meydana gelmediği ve Rus askerlerin yara almadığı kaydedildi.