Suriye devlet televizyonu: Hava savunma sistemleri Hama'da düşman hedeflerine yanıt verdi

Suriye'de akşam saatlerinde Süveyde ve Deyrezzor bölgelerini hedef alan saldırıların ardından Hama'da da hareketlilik yaşandı.

Devlete ait El İhbariye kanalı, hava savunma sistemlerinin Hama üzerinde 'düşman hedeflerine yanıt verdiğini' bildirerek, çok sayıda füzenin düşürüldüğünü kaydetti.

🔴 مراسل الإخبارية : الدفاعات الجوية تصيب عددا من الأهداف المعادية وتسقطها — الاخبارية السورية (@alikhbariasy) June 23, 2020

Kanal, yaşananlara dair görüntüleri Twitter üzerinden paylaştı.

مراسل #الإخبارية_السورية: المضادات الأرضية تتصدى لأهداف معادية في سماء مدينة #ريف_حماة pic.twitter.com/1HPU1mCqLv — الاخبارية السورية (@alikhbariasy) June 23, 2020

Akşam saaterinde Suriye'nin güneyinde Süveyde ve doğusundaki Deyrezzor bölgelerinde Suriye ordusuna ait noktalar füzelerle hedef alınmıştı.

Suriye ordusu, saldırılarda 2 askerin hayatını kaybettiğini ve 4'ünün yaralandığını bildirmişti.

Dün akşam saatlerinde de Rusya'ya ait Hmeymim askeri hava üssünün yer aldığı Lazkiye iline bağlı Ceble kenti insansız hava araçlarıyla hedef alınmıştı.