İsrail’den Hama’daki Suriye ordusunun mevzilerine füzeli saldırı

Suriye ordusunun komuta merkezinden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Hama vilayetinin iki kentinde Suriyeli askerlere ait mevzilere yönelik füzeli saldırı gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, “İsrail 00.45’te havadan yeni bir saldırı gerçekleştirerek, Hama vilayetindeki Selamiye ve Sabbur’daki birkaç tesisimizi hedef aldı” ifadelerine yer verildi.

Saldırının, çok sayıda füzeyi imha eden Suriye hava savunması tarafından püskürtüldüğü kaydedilen açıklamada, “Kayıplar maddi hasarla sınırlı kaldı” denildi.

Geçen gece Suriye medyası Hama’daki hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini duyurmuştu. Bu saldırıdan birkaç saat önce ise Deyr ez-Zor ve Süveyde'deki hükümet güçlerinin mevzilerine yönelik bir hava saldırısı daha gerçekleştirildiği, saldırıda iki askerin hayatını kaybettiği belirtilmişti.