Açlıkla sınanan Lübnanlıların buzdolapları bomboş

Doların rekor yükselişiyle ulusal para biriminin çöktüğü Lübnan'da halkın alım gücü eridi. Şehir şehir, ev ev dolaşan AFP fotomuhabirleri, pek çok hanede buzdolaplarının neredeyse bomboş halde olduğunu görüntüledi.

Lübnan'da hükümet yolsuzluklarını takip eden ekonomik kriz ve buna karşı gündeme gelen aşırı kemer sıkma önlemlerinin tetiklediği sistem karşıtı protestolar koronavirüs pandemisine rağmen 9 aydır devam ederken, halk açlıkla sınanıyor.

Son olarak doların rekor yükselişiyle Lübnan lirası ve halkın alım gücü çökerken, toplumun tüm kesimleri yoksullukla cebelleşiyor.

Fransız haber ajansı AFP, yoksulluğun apaçık göstergesinin pek çok evde içi neredeyse bomboş haldeki buzdolapları olduğunu kayda aldı.

© AFP 2020 / MAHMOUD ZAYYAT AFP'ye buzdolaplarının içini görüntüleme izni veren Lübnan yurttaşları, kıt kanaat içerikle beslenmeyle hayatta kalmaya çalıştıklarını dünyaya gössterdi.

En temel gıda tedariki bile ithalata bağlı

Mart ayında tarihinde ilk kez temerrüte düşen ve dış borç ödemelerini askıya alan Lübnan'da daha koronavirüs pandemisi patlak vermemişken bile binlerce işyeri kapanmak zorunda kalmıştı. En temel gıda tedariki dahi ithalata bağlı olduğundan, doların fahiş fiyatlara çıkması, karın doyurmayı en büyük soruna dönüştürdü. 1 milyon Lübnan lirası maaş, geçen yıl 700 dolar değerindeyken, bugünlerde 200 dolara tekabül eder hale geldi.

Nüfusun yarısı yoksulluk sınırının altında

Dünya Bankası Lübnan nüfusunun yarısının yoksulluk sınırının altında yaşadığı uyarısını yaparken, orta sınıf da buraya kaymış durumda. Dolayısıyla bir zamanlar 'Ortadoğu'nun İsviçre'si' denilen ülkede yardıma muhtaç bir sınıf oluştu.

Haziran ayı boyunca Beyrut, Trablusşam, Biblos, Cünye, Sayda kentlerinin sakinlerinin evlerini ziyaret eden AFP fotomuhabirleri, hane üyelerine sofraya yiyecek bir şeyler koyup koyamadıklarını sordu.

İçlerinden bazısı buzdolaplarının içinin görüntülenmesine izin verdi.

Çoğu neredeyse bomboş haldeki buzdolapları, Lübnanlıların en kıt kanaat içerikle beslenerek hayatta kalmaya çalıştığını ortaya koydu.

Buzdolabını satıp yemek almak

Buzdolabı kapısını açan Fadwa Merhebi, 'eskisinden daha küçük dolap kullanmasına rağmen içini doldurmayı başaramadığını' anlattı.

Trablus'da küçük bir dairede yaşayan 60 yaşındaki Merhebi, içinde sadece bir maden suyu şişesi ile iki salatalık bulunan bu buzdolabını da daha küçüğünü bulabilse satacağını söyledi. "En azından elimde kalan parayla yiyecek bir şeyler alırdım" dedi.