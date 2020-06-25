Filistin: Türkiye’yle Münhasır Ekonomik Bölge anlaşmasını görüşmüyoruz

Filistin'in Türkiye Büyükelçisi Dr. Faed Mustafa'nın Türkiye ile Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) anlaşmasını imzalamaya hazır olduklarını açıklamasının ardından Filistin yönetimi iddiaları reddetti.

Ortadoğu ve Kuzey Afrika’daki çatışmalarda tarafsızlık ilkesini benimsediklerini belirten Filistin Dışişleri Bakanlığı, "Büyükelçi Mustafa'nın açıklamaları bağlamından koparıldı ve demek istediklerinden farklı anlamlar yüklendi" açıklaması yaptı.

“Filistin’in Yunanistan, Kıbrıs ve Türkiye dahil Akdeniz ülkeleri ile yakın ilişkileri var ve bu iyi ilişkileri koruma ve geliştirme niyetinde” ifadelerine yer verilen açıklamada, "Şu anda bu taraflarla görüşülen bir anlaşma yok, komşu ülkelerle ilişkiler iyi komşuluk ve uluslararası yasalara dayanıyor" vurgusu yapıldı.

Dışişleri Bakanlığı’nın ardından Büyükelçi Mustafa da bir açıklama yaparak, "Filistin yakın gelecekte Türkiye, Yunanistan ve Kıbrıs dahil komşu ülkelerle herhangi bir anlaşma yapma niyetinde değil” ifadesini kullandı.

مسؤول المنظمات الدولية في الخارجية الفلسطينية: لا نريد الدخول في صراعات إقليمية تشغلنا عن معركة ضم إسرائيل للضفة الغربية#اندبندنت_عربية_تغنيك

https://t.co/fpxMdvD9td — Independent عربية (@IndyArabia) June 24, 2020

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Mustafa, 'Aydınlık gazetesinin açıklamalarının bağlamdan koparıldığını, büyük siyasi anlamlar yüklemek için bazı sözlerini özellikle cımbızlandığını' vurguladı:

“Filistin devleti, çevredeki dostlarıyla en iyi ilişkileri korumaya ve aralarındaki herhangi ihtilafa müdahale etmekten kaçınmaya çalışıyor.”

‘Bu konuyu daha fazla büyütmek ve gündeme getirmek istemiyorum’

Independent Arapça’nın haberine göre Büyükelçi Mustafa “Söylenmesi gereken her şey basın açıklamamda belirtildi. Bu konuyu daha fazla büyütmek ve gündeme getirmek istemiyorum” diyerek başka sorulara yanıt vermek istemedi.

Konuya ilişkin konuşan Filistin Dışişleri Bakanlığı'ndaki uluslararası örgütler yetkilisi Ömer Avadallah, Filistin'in şu an İsrail'in ilhak planına karşı bir savaş yürüttüğünü ve onu bu savaştan uzaklaştıracak herhangi bir ihtilafla meşgul olmak istemediklerini belirterek, Ankara’yla Münhasır Ekonomik Bölge anlaşması için herhangi bir görüşme yapılmadığını belirtti:

“Hayır… Filistin bölgesel çatışmanın tarafı değil. Bölgesel eksenlerin oyununa dahil olmayacak. Bir devletin yanında durmak için elde ettiği geniş uluslararası, Arap ve İslami desteği feda etmeyecek.”

Aydınlık’tan İsmet Özçelik’e demeç veren Büyükelçi Mustafa’nın, “Türkiye Libya ile Münhasır Ekonomik Bölge Anlaşması imzaladı. Doğu Akdeniz’deki diğer ülkelerle de konu tartışılıyor. Filistin'le de Münhasır Ekonomik Bölge Anlaşması imzalanabilir mi?” sorusuna şu yanıtı verdiği belirtilmişti:

“Biz Filistin olarak Türkiye ile ilişkilerimize çok önem veriyoruz. Bütün alanlarda ilişkilerin artması için çalışıyoruz. Bu ilişkilerin gelişmesi için bütün fikirlere açığız. Bu Türkiye İle Münhasır Ekonomik Bölge anlaşması konusunda da geçerli. Bizim de Akdeniz’de haklarımız var. Doğu Akdeniz’deki petrol ve doğal gazda Filistin’in de payı var. Gaz konusunda Türkiye ile anlaşmaya hazırız. Türkiye ile işbirliğine hazırız. Bütün alanlarda ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz. Hepsine açığız.”