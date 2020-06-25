BAE: Türkiye, İran ve İsrail’in komşularının hassas noktalarına saygılı olması gerekiyor

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri’nden sorumlu Devlet Bakanı Enver Muhammed Gargaş, Türkiye, İran ve İsrail’in komşularının sorunlarına saygıyla yaklaşması ve kendi amaçları uğruna kullanmaması gerektiğini belirtti.

Gargaş, CNBC’e açıklamasında, “Hepimizin bildiği gibi, Arap bölgesel örgütleri çok zor bir dönemden geçiyor ve Türkiye, İran ve İsrail gibi ülkelerin yakın komşularında gözlemledikleri hassas noktalara saygı duyması ve bu sorunlardan yararlanmaması gerekiyor. Gördüğümüz şey, durumdan yaralanmadır” ifadesini kullandı.

Türkiye yönetiminin belirli hedefleri takip ettiğini ve özellikle başta Libya olmak üzere Ortadoğu bölgesinin zengin ülkelerinde etkisini güçlendirmeye çalıştığını dile getiren BAE’li bakan, “Ama sorun şu ki, Türkiye’nin yaklaşımı Arap dünyasıyla verimli ve dostane ilişkiler kurmaktan ibaret değil” dedi.

Gargaş, “Biz gerçekten de her ne pahasına olursa olsun kaçınmamız gereken bölgesel bir çatışmanın eşiğindeyiz” diye ekledi.