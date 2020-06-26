BAE ve İsrailli şirketler Kovid-19'la mücadelede işbirliğine gitti

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve İsrail arasındaki normalleşme süreci devam ederken BAE'li şirketler, İsrail ile Kovid-19 salgınıyla mücadelede işbirliğine gitti.

BAE'nin resmi WAM ajansında yer bulan haberde "BAE'deki iki özel şirket, Kovid-19 ile savaşmak için araştırma ve teknolojiler geliştirmek üzere İsrail'deki iki şirketle anlaşma imzaladı" ifadeleri yer aldı.

Haberde sözgelimi anlaşmanın, iki ülke arasındaki 'yapıcı işbirliğinin bir parçasını oluşturtuğu' kaydedildi.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu da gün içinde yaptığı açıklamada, İsrail ve BAE Sağlık bakanlıkları tarafından Kovid-19 ile mücadelede iş birliğine gidileceğinin duyurulacağını belirtmişti.

İsrail ile BAE arasında yapılacak söz konusu iş birliğinin 'son aylardaki yoğun görüşmelerin' sonucu olduğunu kaydeden Netanyahu, "Bu iş birliği, tüm bölgenin sağlık güvenliğini artırmaya imkan sağlayacak araştırma, geliştirme ve teknoloji alanlarında yapılacak" demişti.