Tahran'da patlama: 'Askeri üste meydana geldi' iddiası

İran'ın başkenti Tahran'ın doğusunda akşam saatlerinde büyük bir patlama meydana geldi.
Suudi Al Arabiya kanalına göre patlama, kentin doğusunda yer alan bir askeri üste yaşandı.
Sosyal medyada paylaşımda bulunan bazı gözlemciler, patlamanın elektrik santralinde ya da mühimmat imhası sırasında meydana geldiğini öne sürdü.
New York Times (NYT) muhabiri Farnaz Fassihi'ye göre söz konusu patlama, 'İran'ın nükleer faaliyet yürüttüğü' askeri üs olan Parçin'de yaşandı.
Reports that the explosion in Iran happened at Parchin--a military base where Iran has conducted nuclear activity.— Farnaz Fassihi (@farnazfassihi) June 25, 2020
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Bazı sosyal medya kullancıları da patlamaya dair görüntüler paylaştı.
Unknown cause of an explosion in #Tehran being reported this evening. #Iran pic.twitter.com/jtykImFQme— Joe Truzman (@Jtruzmah) June 25, 2020
Closer view of explosion that occurred this evening in #Tehran, #Iran. pic.twitter.com/kDIXLT3dVa— Joe Truzman (@Jtruzmah) June 25, 2020
Patlamada ölen ya da yaralananların olup olmadığına ilişkin henüz Tahran makamlarından bir açıklama yapılmadı.
Reuters'ın İran devlet televizyonundan aktardığına göre de olaya ilişkin soruşturma sürüyor.
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