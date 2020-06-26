BAE’den Türkiye’nin Libya’daki rolüne eleştiri

Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid el Nahyan, Türkiye’nin Libya’daki mevcut rolüne devam etmesi durumunda sonuçlarının 'felaket' olacağını söyledi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid, bugün AB Dış İşleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Türkiye’nin Libya’daki rolünü hedef aldı.

BAE medyasının aktardığına göre Abdullah bin Zayed, "Türkiye’nin rolü, mevcut şekliyle Arap dünyası tarafından hoş karşılanmıyor. Eğer Türkiye aynı şekilde devam ederse sonuçlar felaket olur" ifadelerini kullandı.

Libya’daki sorunun çözüme kavuşturulması için uluslararası toplumun birlik sergilemesi gerektiğini dile getiren bakan, Mısır’ın çabalarından övgüyle bahsetti.

Görüşmede, her iki tarafın, Libya’nın iç işlerine müdahalenin sadece bu ülkeye değil, komşu ülkelere ve genel olarak tüm bölgeye zarar verdiğini kaydettiği aktarıldı.