İsrail, Filistin topraklarının sembolik ilhakı ile sınırlı kalmaya karar verdi

The Times of Israel'in haberine göre, İsrail hazırladığı eylem planınıyla ilgili Ürdün aracılığıyla Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ı bilgilendirdi. Buna göre, İsrail, Batı Şeria'daki Ürdün Vadisi’ni ilhak etmekten vazgeçerek sembolik ilhak seçeneğinde karar kıldı.

Daha önce, ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde, Körfez ülkeleriyle ilişkilerin bozulmaması için ilhak planını ertelemesini istemişti.

Netanyahu'nun kapalı bir toplantıda, bölgenin bir seferde yüzde 30'unu ele geçirmekten küçük bir bölgenin sembolik ilhakına kadar dört seçenek sunduğu basına sızmıştı.

Netanyahu, geçen ay yaptığı açıklamada, Batı Şeria’daki yasa dışı yerleşim yerleri ile Ürdün Vadisi’nin 1 Temmuz tarihinden itibaren İsrail tarafından ilhak edileceğini duyurmuştu.

1967 savaşından sonra Batı Şeria'daki Yahudiye ve Samiriye'de İsrail yerleşimleri kuruldu. BM Güvenlik Konseyi bu bölgelerin işgal edildiğini kabul ederken, İsrail tartışmalı bölgeler olarak tanımlıyor.