Netanyahu: 1 milyon şekellik vergi indirimi talebim haklı, ama zamanlamam yanlış

İsrail halkı ekonomik krizden kırılırken başbakanın 290 bin dolarlık geriye dönük vergi indirimi talebi onaylandı. Tepki çeken Netanyahu'ya göre vergi indirimi hakkı, ama zamanlamada yanlış yaptı.

İsrail'de halk koronavirüs pandemisiyle şiddetlenen ekonomik krizin pençesindeyken, görev başındayken yolsuzluktan yargılanan ilk başbakan olan Benyamin Netanyahu'nun geriye dönük vergi indirimi talebinin kabul edilmesi tepki çekti.

Netanyahu'nun 2009-2017 arasında başbakanlık görevi kapsamında aldığı ödemeler, hizmetler ve ayrıcalıklarla ilgili 290 bin dolara denk gelen 1 milyon şekellik vergi indirimi talebi, geçen hafta parlamento (Knesset) mali komisyonunda onaylanmıştı. İndirim miktarı, vergi yetkilileri tarafından resmen açıklanmasa da basına sızdı.

Gelen tepkiler üzerine, Netanyahu, devasa vergi indirimi talebinde haklı olduğunu savunurken, uygunsuz zamanda talepte bulunduğu için özür diledi.

Netanyahu says request for million-shekel tax break was justified, but timing was wrong https://t.co/Yxcu30rwR4 — Haaretz.com (@haaretzcom) June 28, 2020

Knesset mali komisyonunun adil bir karar aldığına dair tweet atan İsrail Başbakanı "Başka hiçbir başbakana ödetilmemiş kişisel vergi yükünün bana da kesilmemesi doğru karardır. Ama zamanlaması doğru değildi, bu yüzden üzgünüm" dedi.

Devletin ödemesi için vergi indirimi istediği harcamalar arasında liman şehri Kayserya'daki kişisel konutundaki onarım ve kurşun geçirmez makam aracı da dahil.

'Yüz binler işsizken devlet kasasından bir milyon şekeli hak etmiyorsunuz'

Muhalefet milletvekilleri, pandemi öncesi yüzde 3.5 olan işsizlik oranının 20'ye çıktığı, 300 binden fazla yurttaşın işsizlik yardımı alma süresinin bu ay dolacağı, ekonomik krizin şiddetlendiği dönemde Netanyahu'nun böyle bir talepte bulunmasına 'halkın halinden anlamazlık' tepkisini gösterdi.

Yeş Atid partisinin lideri Yair Lapid, böyle bir talebin haklılığı, onaylanmasının adilliği olmadığını söyleyerek "Yüz binlerce insan işsizken ve işverenlerin çoğu iflasla karşı karşıyayken, devlet kasasından bir milyon şekeli hak etmiyorsunuz" diyerek ekledi:

'Aslında zamanlama mükemmel'

"Lakin zamanlaması yerindedir, çünkü Netanyahu ile hükümetinin halktan ne kadar kopuk olduğunu herkese bir kez daha hatırlatmıştır."