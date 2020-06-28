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    Açlıkla sınanan Lübnan'da ekmek krizi baş gösterdi

    © REUTERS / Aziz Taher
    Ortadoğu
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    Lübnan'daki ekonomik kriz açlık krizine dönüşürken, hükümetten fiyat artışı alamayan fırınlar, bakkal ve marketlere ekmek dağıtımını durdurdu. Fırınların önünde uzun kuyruklar oluşturan yurttaşlar, ulaşabildikleri ekmeklerden torbalar dolusu almaya çalıştı.

    Lübnan'da hükümet yolsuzluklarını takip eden ekonomik kriz ve buna karşı gündeme gelen aşırı kemer sıkma önlemleri yüzünden halk açlıkla sınanırken, son olarak ekmek krizi baş gösterdi.

    Hükümet fiyat artışına izin vermeyince

    Doların rekor seviyedeki yükselişi altında ekonomisi çöken Lübnan'da, hükümetin fiyat artışına izin vermemesinin ardından, fırınlar bakkal ve marketlere ekmek dağıtımını durdurdu.

    Bunun üzerine fırınların önünde uzun kuyruklar oluşturan yurttaşlar, ulaşabildikleri ekmeklerden torbalar dolusu almaya çalıştı.

    Lübnan lirası karaborsada yüzde 80 değer kaybetti

    Fırıncılar, ulusal para birimi Lübnan lirasının karaborsada yüzde 80 oranında değer kaybetmesi karşısında zam taleplerinde bulunuyor, ancak hükümet buna izin vermiyor.

    Fırıncılar, dağıtım masrafından kaçınma gerekçesiyle dünden beri bakkal ve marketlere ekmek dağıtımını durdurma kararı aldı.

    Fırınlara önünde uzun süre kuyruklarda bekleyen yurttaşların ekmek çilesi, sosyal medyada tepkilerle karşılandı.

    ABD doları, karaborsada 7500 Lübnan lirasının üzerinde

    Yerel para birimi Lübnan lirası, Merkez Bankası kuru sabit tutsa da her geçen gün değer kaybediyor. Resmi kura göre 1515 Lübnan lirası olan 1 ABD doları, karaborsada bugün itibariyle 7500 Lübnan lirasının üzerinde işlem görüyor.

    'Ülke açlığa doğru gidiyor'

    Dürzi İlerlemeci Sosyalist Partisinin lideri Velid Canbolat, ekonomik krize karşı protestoların başladığı 17 Ekim 2019'dan beri "Ülke açlığa doğru gidiyor" sloganını dillendirdiğini hatırlattı.

    Ekonomik krizin biteceğine dair ufukta bir çıkış yolu görülmediğine işaret eden Canbolat, "Daha önce kolaydı, çünkü müttefiklerimiz vardı. Bugün ise hem içeride hem de dışarıdan ablukadayız" dedi.

    Neler oldu?

    Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan ekonomisi, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizlerden birini yaşıyor.

    Yolsuzlukları ayyuka çıkan Saad el-Hariri'nin başbakanlığındaki 30 üyeli Ulusal Birlik Hükümeti, ekonomik kriz ve hükümetin vergi politikalarına karşı düzenlenen kitlesel protesto gösterileri üzerine 29 Ekim 2019'da istifa etmişti.

    Hariri'nin yeniden başbakanlık görevine yanaşmaması üzerine Şii Hizbullah ve siyasi müttefikleri, eski Eğitim Bakanı Hassan Diyab'ın başbakanlığında 20 üyeli yeni hükümetin kurulmasını sağlamıştı.

    Başbakan Diyab, geçen aylarda ülkesindeki kamu borcunun 90 milyar doları aştığını belirtmişti.

    Hükümet, her yıl 2 milyar dolar olmak üzere 5 yılda toplam 10 milyar dolar kredi almak için Uluslararası Para Fonu IMF ile müzakerelere başladığını açıklamıştı.

    Cumhurbaşkanı Mişel Aun, geçen hafta siyasi grupların liderleriyle görüşmesinde, "Ülkemiz en kötü mali ve ekonomik krizden geçiyor. Halkımız işini kaybetmekten ve geleceğinden endişe ediyor" ifadelerini kullanmıştı.

    Etiketler:
    Fırın, Velid Canbolat, Açlık, Ekmek, Ekonomik kriz, Lübnan
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