Koronavirüste rekor sayılara geri dönen İran, 5 Temmuz'dan itibaren maske takma zorunluluğu uygulayacak

Önlemlerin gevşetilmesinin ardından koronavirüs vaka ve ölüm sayısı yeniden rekor seviyeye ulaştığı İran'da ancak 5 Temmuz'dan itibaren 2 hafta boyunca maske takma zorunluluğu getirilecek.

Resmi açıklamaya göre her 33 saniyede bir yurttaşın koronavirüse yakalandığı ve her 13 dakikada bir yurttaşın koronavirüsten öldüğü İran, pandeminin başında olduğu gibi önlem almakta yine gecikme işaretleri veriyor.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında, 'ülke genelinde kapalı ve kalabalık yerlerde maske kullanmanın zorunlu olacağını' duyurdu.

Kendisinin başkanlık ettiği Koronavirüsle Ulusal Mücadele Kurulu Toplantısı'nda konuşan Ruhani, "Gelecek hafta, 5 Temmuz itibarıyla 2 hafta kalabalık alanlarda maske takma zorunluluğu uygulanacak" açıklamasını yaptı.

Gerekirse ağustos ayında da uygulanacak

Gerekli görülmesi durumunda bu kararın ağustos ayında da uygulanacağını belirten Ruhani, ilgili makamların konuyu titizlikle takip etmesini istedi.

'ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesiyle yaklaşık 2 yıl önce başlayan yaptırımlar ve Kovid-19 salgını nedeniyle 2020 yılının İran için ekonomik sıkıntı yönünden en şiddetli yıl olduğunu' vurgulayan Ruhani, bu zor dönemin birlik ve beraberlik içerisinde atlatılmasını telkin etti.

Kira artışı sınırlandırıldı

İran'da son dönemde yüksek kira artışlarının önüne geçmek için karar aldıklarını da açıklayan Ruhani, "Ev kiralarında yarından itibaren, Tahran'da yüzde 25, büyük şehirlerde yüzde 20 ve diğer şehirlerde yüzde 15'den fazla artış yapılmayacak" dedi.

Kum kentinde üç kat arttı

Kovid-19'un 19 Şubat'ta ilk görüldüğü şehir olan Kum'dan koronavirüs vakalarında yeniden artış haberi geldi.

Kum Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Muhammed Rıza Kadir, "Kum kentinde sağlık taramasında tespit edilen Kovid-19'a yakalanmış hasta sayısı yüzde 15'ten yüzde 45'e çıktı. Bu durum, şehirde virüsün tekrar yayılmaya başladığının tehlike çanlarıdır" dedi.

Kovid-19'un kentte yayılmasının sebepleri arasında konferans, toplantı ve düğünlerin yer aldığını belirten Kadir, salgının önüne geçebilmek için bu gibi sosyal faaliyetlerin yapılmaması gerektiğini vurguladı.

Kentte sağlık tedbirlerine riayet edilmemesinden şikayet eden Kadir, "Konferans, toplantı ve düğün gibi ortamlarda sosyal mesafe ve sağlık tedbirlerine hiç uyulmuyor. İki haftaya kadar virüs yeniden pik yapabilir" diye uyardı.

İran çapında son 24 saatte 144 ölüm

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, bugünkü açıklamasında, son 24 saatte ülke genelinde koronavisrüsten 144 kişinin öldüğünü, 2 bin 489 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Lari, böylece Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybının 10 bin 508'e, vaka sayısının 222 bin 669'a çıktığını aktardı.