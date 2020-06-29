İran İletişim Bakanı Cehromi: 2 ay içinde Tahran’da ilk 5G ağı kurulacak

İran’ın ilk ve en büyük mobil operatörü Mobil Telekomünikasyon Şirketi’nin (MCI), 2 ay içinde başkent Tahran’da 5G hizmetini başlatacağı açıklandı.

İran İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Muhammed Cevad Azeri Cehromi, ulusal mobil operatör MCI'dan başkent Tahran’da G5 hizmetini başlatmasını talep ettiğini duyurdu.

Bakan, hizmetin ağustosun sonunda veya eylül başında kentin en az beş bölgesinde kullanılmaya başlanacağını belirtti.

Konuya ilişkin Twitter’da da paylaşımda bulunan Cehromi, 5G şebekesini test etmek için bir laboratuvarın 2 hafta içinde açılacağını da ifade etti.

İran hükümeti, şubat ayında, düzenleyiciler dahil 5G hizmetinin hazırlıklarını tamamladığını, mart ayı sonunda başlatmayı amaçladığını duyurmuştu.

Hükümet istatistiklerine göre, 82 milyon İranlının yaklaşık 70 milyonu, 3 mobil şirketi tarafından sağlanan geniş genişbantlı hizmete erişebiliyor. Cehromi, bu sayının 2013 yılında sadece 300 bin olduğunu belirtiyor.