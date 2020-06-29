Kayıt
15:30 29 Haziran 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    İran'ın Belarus Büyükelçiliği'nde Kasım Süleymani anması

    İran, Süleymani suikastı için Trump hakkında yakalama emri çıkardı

    © REUTERS / VASILY FEDOSENKO
    Ortadoğu
    URL'yi kısaltın
    Konu:
    Süleymani suikastı sonrası ABD - İran krizi (41)
    0 2712
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104099/84/1040998434_0:308:3096:2048_1200x675_80_0_0_2917fc6e1ff7829fdf25afad2adcde86.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/ortadogu/202006291042347932-irandan-suleymani-suikasti-icin-trump-hakkinda-yakalama-emri-cikardi/

    Ocakta ABD Başkanı Donald Trump'ın emriyle İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'ye suikast düzenlenmesinin peşini bırakmayan Tahran'ın, Trump hakkında yakalama emri çıkardığı belirtildi. İran basınına göre Tahran Başsavcılığı, Interpol'den kırmızı bülten yayımlamasını talep ediyor.

    Donald Trump'ın başkanlığı döneminde zirve yapan ABD-İran gerginliğinde yeni bir sayfa açıldı.

    36 kişilik zanlı listesinin tepesindeki isim

    Tahran yönetiminin Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'ye ocak ayında Trump'ın emriyle düzenlenen suikasta karışan 36 kişiyi belirlediği, İran basınına yansıdı.

    Haberlere göre Tahran yönetimi, bu zanlıların Interpol kanalları aracılığıyla yakalanması talebinde bulunacak.

    Başkanlığı bittikten sonra da yakalanması talebi devam edecek

    Zanlı listesinin tepesinde ise suikast emrini verdiğini bizzat açıklamış olan Başkan Donald Trump var. Trump'ın başkanlık görev süresinin dolmasının ardından da yakalanıp yargılanması talebinde ısrar edileceği belirtildi.

    Haberlere göre Tahran Başsavcısı Ali Alghasi-Mehr, zanlı listesini Interpol'e iletti. Mehr'in teslim ettiği dosyada Süleymani suikastı 'cinayet' ve 'terör eylemi' olarak tanımlandı.

    Kırmızı bülten nedir, nasıl işler?

    Interpol'ün, üye devletleri suç, suçlu ve tehditler karşısında bilgilendirdiği ve gerektiği zaman yakalama emri talebi ilettiği sekiz ayrı bülten tipi bulunuyor. Bunlar arasında en bilineni, bir üye devlet ya da uluslararası mahkeme tarafından aranan kişi veya kişileri yakalama ve talep edilen ülkeye ya da mahkemeye iade etme amacıyla çıkarılan kırmızı bülten.

    Interpol Genel Sekreterliği gerekli görürse

    Üye ülkeler, bir kişinin kırmızı bültenle aranabilmesi için ilk aşamada daire başkanlıkları aracılığıyla zanlı hakkında gerekli bilgileri Interpol'le paylaşarak uluslararası arama ve yakalama talebinde bulunuyor. İkinci aşamada Interpol Genel Sekreterliği bu kişinin aranmasının kurum içi kriterlerine uygunluğunu kontrol ettikten sonra gerekli görmesi durumunda bülten çıkarıyor. Gerekli görürse, üye devletlerin polis teşkilatları, hakkında bülten çıkarılan kişinin aranması ve yakalanması için bilgilendiriliyor.

    Ortadoğu'nun anahtar ismiydi

    Milyonlarca İranlının 'ulusal kahraman' olarak son yolculuğuna uğurladığı Kasım Süleymani, İran yönetiminin de facto iki numarası ve İsrail'in işgal ve ilhakında direnen güçlerin desteklenmesinde başrol oyuncusuydu. Aynı zamanda IŞİD'in Suriye ve Irak'ta hezimete uğratılmasında kritik rol oynamıştı ve bu savaşta dönemin ABD Başkanı Barack Obama kendisiyle defacto işbirliğine gitmişti.

    3 Ocak'ta Irak'ı ziyaret eden Süleymani ile kendisine eşlik eden Irak'ın Şii ağırlıklı milis gücü Haşdi Şabi'nin Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in  Bağdat Havaalanı yakınında araçlarına düzenlenen füze saldırısında öldürülmesi, Irak'ı da karıştırmıştı.

    ABD hedeflerine saldırıların tırmandığı Irak'ta, meclis, tüm yabancı güçlerin ülkeyi terk etmesi yönünde karar aldı, ama henüz hükümet, kararı uygulamaya koymuş değil. 

     

    Konu:
    Süleymani suikastı sonrası ABD - İran krizi (41)
    Etiketler:
    Kırmızı bülten, Yakalama emri, Interpol, Donald Trump, Kasım Süleymani, IŞİD, İsrail, Suriye, Irak, İran, ABD
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Mantar Evi, ilginç menüsüyle kısa sürede müşterilerin ilgisini çekti. Restoranda mantar dönerden mantarlı ekmeğe, mantar tatlısından mantar kavurmaya kadar 60 çeşit yemek yapılıyor.
    Mantardan 60 çeşit yemek: Mantar reçeli, mantar turşusu, mantar döner
    Karikatür
    Macron NATO'nun 'beyin ölümünün' kanıtını buldu
    İnfografik
    Askeri olarak Türkiye mi güçlü Yunanistan mı?
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet