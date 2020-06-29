İsrail'deki iktidar ortakları arasında 1 Temmuz'da Batı Şeria'yı ilhak planıyla ilgili anlaşmazlık büyüyor

İsrail'de üç erken seçimden sonra dönüşümlü başbakanlığa dayalı ulusal birlik hükümeti kurmak zorunda kalan siyasi rakipler Benyamin Netanyahu ile Benny Gantz arasındaki 1 Temmuz'da Batı Şeria'yı ilhak planı nedeniyle baş gösteren anlaşmazlık büyüyor.

After Gantz pours cold water on annexation, Netanyahu says issue not up to him https://t.co/YHejS4Gfba — Haaretz.com (@haaretzcom) June 29, 2020

İlhak planı için İsrail'i ziyaret eden ABD Başkanı Donald Trump'ın asistanı ve Uluslararası Müzakereler Özel Temsilcisi Avi Berkowitz ve ABD'nin İsrail Büyükelçisi David Friedman ile görüşen Savunma Bakanı Gantz'ın '1 Temmuz'un ilhak için belirlenmiş kesin bir tarih olmadığını' söylediği öğrenildi.

Gantz, kendi partisi Mavi-Beyaz'ın üyeleriyle buluşmasında da 'koronavirüsle ilintili olmayan her şeyin pandemi geçene dek bekleyebileceğini' söylerken 'korona krizinin 18 ay daha sürebileceğini' dile getirdi.

Bunun üzerine Başbakan Netanyahu'nun kendi partisi Likud'un üyelerine "İlhak konusu Mavi Beyaz'a bağlı değil" dediği belirtildi.

Annexation at this point is a personal project of two people: Netanyahu who needs it to please the settlers and David Friedman who has religious motives. Most Israelis don't care and are focused on surviving the economic & health crisis caused by Covid19. https://t.co/3wf7iiuCYQ — Amir Tibon (@amirtibon) June 29, 2020

Haaretz gazetesinin haberine göre, Netanyahu, Likud'un toplantısında şu değerlendirmede bulundu:

"İlhak planının hayata geçirilmesi için İsrail'deki ABD'li yetkililerle görüşmeler sürüyor. Bu görüşmeleri ayrı şekilde yürütüyoruz. Bu konu (ilhak) Mavi Beyaz'a bağlı değil, nereden bakarsan bak onlar bu konuda belirleyici bir etken bile değil."