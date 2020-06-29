Filistin Yönetimi: İsrail ile doğrudan görüşmelere ve 'küçük tavizlere' hazırız

İsrail'le, Batı Şeria'da yerleşimler ve Ürdün Vadisi'ni ilhak etme kararının ardından ilişkilerini kesen Filistin Yönetimi, meseleye ilişkin Tel Aviv'le doğrudan görüşmelere ve 'küçük toprak tavizlerine' hazır olduğu mesajını verdi.

Filistin Yönetimi, ABD Başkanı Donald Trump yönetimi tarafından ortaya konulan Ortadoğu barış planı sonrasında İsrail'le ilişkileri askıya almasının ardından ilk kez uzlaşı mesajı verdi.

Yönetim tarafından Ortadoğu Dörtlüsü'ne gönderilen 4 sayfalık mektuba göre Filistin tarafı, İsrail'le uzun süredir askıda olan barış görüşmelerini yenilemeye ve bazı 'küçük toprak tavizleri' vermeye hazır.

AFP'ye göre Filistin Yönetimi, 'doğrudan görüşmelere hazır olduğunu' kaydettiği metinde şu ifadelere yer verdi:

"Kimse bir barış anlaşmasına Filistinliler kadar ilgi duymuyor ve barışın olmadığı bir ortamda Filistinliler kadar kaybedecek şeyi olan kimse yok. Kanun ve düzeni korumak için sınırlı sayıdaki silah ve etkili bir polis gücüyle devletimize sahip çıkmaya hazırız."

Mektupta, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından da zorunlu kılınan, barış anlaşmasının NATO ve benzeri uluslararası bir kurum tarafından denetlenmesi şartına onay verildiği belirtiliyor.

Diğer yandan mektupta, İsrail güçlerinin 1967'de işgaliyle birlikte belirlenen sınırlara esas alınarak karşılıklı olarak üzerinde anlaşılacak olan 'küçük sınır değişiklikleri' de öneriliyor.