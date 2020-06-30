Netanyahu'dan Esad'a: İran'ı Suriye'den çıkarmazsan, rejiminin geleceği tehlikeye girer

Suriye'ye 2011'de başlayan vekalet savaşını fırsat bilerek bugüne dek yüzlerce hava saldırısı düzenleyen İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'dan yeni tehdit geldi.

Filistin toprağı Batı Şeria'yı 1 Temmuz'da ilhak planıyla Ortadoğu kazanının altını yeniden harlayan Netanyahu, İran'ın Suriye'ye kök salıp yerleşmesine izin vermesi halinde Devlet Başkanı Beşar Esad'ın yönetiminin geleceğini tehlikeye atacağını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran Temsilcisi Brian Hook ile birlikte gazetecilerin karşısına geçen İsrail lideri, "İran'ın Suriye'de kalıcı askeri varlık kurmasına izin vermeyeceğiz" vurgusunu yaptı.

Netanyahu ile Hook, Trump'ın 2018'de çekilmiş bulunduğu İran'la nükleer anlaşma kapsamında ekimde kalkacak olan BM silah ambargosunun süresinin uzatılması talebini de yineledi.

'Ayetullahlara sesleniyorum'

"Tahran'daki ayetullahlara sesleniyorum: İsrail sizin kendisine karşı yeni bir askeri, terör cephesi yaratmanızı engellemek için gerekli eylemlerde bulunmaya devam edecek" diyen Netanyahu, Suriye Devlet Başkanı'na hitaben şöyle konuştu:

"Ve Beşar Esad'a diyeceğim şudur: Ülkenin ve rejiminin geleceğini riske atıyorsun."

'İran alacağı silahları Hizbullah, Hamas, Husilere verecek'

İsrail lideri "İran'ın burnumuzun dibinde askeri olarak kalıcı şekilde yerleşmesini önlemeye kesinlikle kararlıyız" diye altını çizerken, Hook da BM silah ambargosunun kalkmasının, 'İran'ın serbestçe savaş uçakları, saldırı helikopterleri, savaş gemileri, denizaltılar, büyük kalibreli topçu sistemleri ve çeşitli menzillerde füzeler edinmesi anlamına geleceğini' söyledi.

ABD'li diplomat "O zaman İran bu silahlarla teknolojileri kendi vekilleri olan Hizbullah, İslami Cihad, Hamas, Irak'taki Şii milis gruplar, Bahreyn'deki Şii milis ağı ve Yemen'deki Husilere ihraç edecek konumda olacak" diyerek ekledi:

"Bu bölgenin ihtiyacı olan son şey, daha fazla İran silahıdır."