Ekonomik krizin pençesindeki Lübnan'da ekmeğe yüzde 33 zam

Yerel medyaya göre, Ekonomi ve Ticaret Bakanı Raul Name, Bakanlar Kurulu toplantısında, 1500 lira olan 900 gramlık ekmeğin fiyatının 2000 liraya çıkarılacağını açıkladı.

Toplantıda konuşan Lübnan Başbakanı Hasan Diyab ise 'birtakım insanların Lübnan'ın ekonomik olarak çökmesini istemesinden' duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Diyab, "Ulusal para birimi dolar karşısında değer kaybeden ve baskı altında kalan öyle ülkeler var ki buradaki vatandaşlar siyasi farklılıklarını kenara koyup doların baskısına karşı çıktılar. Ülkelerinin para birimini desteklemek için dolar sattılar ve ulusal bağlılıklarını gösterdiler. Lübnan'da olanlar ise bunun tam tersi" dedi.

Diyab ayrıca ülkesinin, topraklarında barındırdığı 1 milyondan fazla mültecinin yükünü taşıyamadığını ifade etti.

Öte yandan ekmeğe zam kararını protesto eden halk başkent Beyrut'ta ve Sayda'da bazı yolları trafiğe kapattı.