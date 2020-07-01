Putin, Erdoğan ve Ruhani'den ortak bildiri: Suriye'nin petrol gelirlerine el konması kınandı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, video konferans yoluyla gerçekleştirdikleri Suriye konulu üçlü zirve sonrası ortak bir bildiri yayınladı. Liderler bu bildiride Suriye'nin petrol gelirlerine el konmasını kınadıklarını vurguladı.