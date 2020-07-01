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    Suudi Arabistan - Riyad - maske

    Suudi Arabistan'da KDV’nin yüzde 5'ten yüzde 15'e çıkarılma kararı devrede

    © AFP 2020 / FAYEZ NURELDINE
    Ortadoğu
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    Suudi Arabistan, koronavirüs salgınının yanı sıra düşen petrol fiyatlarının etkileriyle de mücadele etmek amacıyla ticari mal ve hizmet alımında uygulanan katma değer vergisi (KDV) yüzde 5'ten yüzde 15'e çıkarılma kararını devreye soktu.

    Suudi Arabistan Maliye Bakanı Muhammed el Cedan'ın mayıs ayında açıkladığı KDV'deki artış, ülkenin ana gelir kaynağı petrol sektöründeki fiyatların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle düşüşe geçmesi sonucu uygulanmaya başladı.

    Petrol sektöründeki yüzde 4.6'lık daralmanın sonucu olarak, Suudi Arabistan ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 1 küçüldü.

    Küresel üretimin neredeyse durmasına yol açan Kovid-19 salgını sebebiyle ham petrole olan talebin azalması sonucu ülkede petrol gelirlerinde tarihin en kötü ilk çeyrek rakamları kaydedildi.

    Riyad yönetimi 2020 için öngörülen devlet harcamalarını 13.3 milyar dolara düşürdü. Ülke koronavirüs salgınından önce planlanan 220 milyar riyale (58.7 milyar dolar) ek olarak 100 milyar riyal (26.7 milyar dolar) daha borçlanacak.

    'Modern tarihte benzeri görülmemiş bir krizle karşı karşıyayız'

    Maliye Bakanı Cedan, 11 Mayıs'ta açıkladığı kemer sıkma önlemleri kapsamında 1 Temmuz'dan itibaren KDV'nin yüzde 15 olarak uygulanacağını bildirmişti. 

    Cedan, “Dünyanın modern tarihte benzerini görmediği bir krizle karşı karşıyayız, belirsizliğin damga vurduğu bir kriz” demişti.

     

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    Etiketler:
    Muhammed el Cedan, Katma Değer Vergisi (KDV), KDV, Petrol, Korona, Suudi Arabistan
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