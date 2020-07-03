Deyr ez-Zor’da ABD askerlerine bombalı saldırı

Suriye devlet haber ajansı SANA’nın aktardığına göre, olay Deyr ez-Zor bölgesinin Sabha köyünde meydana geldi. Yerel kaynaklara dayandırılan haberde, ABD konvoyunun bir benzin istasyonunun yanından geçerken bombalı saldırıya maruz kaldı.

ABD askerlerinin olay yerini güvenlik çemberine aldığını bildiren kaynaklar, ölü veya yaralılara ilişkin hiçbir bilgi vermedi.

ABD'den yalanlama

ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyonun sözcüsü Myles Caggins, Suriye’nin Deyr ez-Zor bölgesinde ABD askeri konvoyuna bombalı saldırı düzenlediği haberini yalanladı.

Caggins, “SANA’nın bu haberi kesinlikle gerçeği yansıtmıyor. Koalisyonun hiçbir devriyesi zarar görmedi” diye açıkladı.