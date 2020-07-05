Rusya Suriye'de 6, Türkiye 3 ateşkes ihlali saptadı

Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'deki ateşkesi izleyen Rus-Türk komisyonunun çalışmaları kapsamında Rusya'nın son 24 saat içinde 6, Türkiye'nin ise 3 ateşkes ihlali tespit ettiğini açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı'nın Facebook sayfasından yayınladığı açıklamada, Suriye'deki ateşkesi izleyen Rus-Türk komisyonunun çalışmaları kapsamında Rusya'nın son 24 saat içinde 6, Türkiye'nin ise 3 ateşkes ihlali tespit ettiği ifade edildi.

Açıklamada, "Suriye’deki ateşkesi izleyen Rus-Türk ortak komisyonundaki Rus tarafı, Lazkiye’de 4, Halep’te 2 olmak üzere 6 ateşkes ihlali tespit etti. Türk tarafı ise Lazkiye vilayetinde 3 ateşkes ihlali saptadı” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi’nin insani yardım kampanyası gerçekleştirmediği bilgisine yer verildi.

Son 24 saatte Lübnan'dan Suriye'ye 34 sığınmacı döndü

Rusya Savunma Bakanlığı, son 24 saat içinde aralarında 10 kadın ve 17 çocuk olmak üzere 34 sığınmacının Lübnan'dan Suriye'ye dönüş yaptıklarını belirtti.

Bakanlığın açıklamasında ayrıca Suriye'deki istihkam birliklerinin son 1 günde Şam'ın Duma yerleşiminde ve Dera'nın Casim ve El Harra yerleşimlerinde olmak üzere toplam 1.5 hektarlık alanı mayınlardan arındırdığı, toplam 33 patlayıcının bulunup imha edildiği vurgulandı.