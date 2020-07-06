Rusya: Libya konusunda ABD dahil tüm taraflarla temasları destekliyoruz

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, Moskova yönetiminin Libya'daki durum hakkında başta BM nezdindekiler olmak üzere ABD dahil tüm taraflarla temasları desteklediğini söyledi.

Gazeteciler, Verşinin'e Rusya'nın Libya konusunda ABD'yle yapılan temasları destekleyip desteklemediği soruldu.

Verşinin, "Başta BM nezdindekiler olmak üzere tüm taraflarla yapılan temasları destekliyoruz. Bu konu BM'de görüşülüyor, gündemde var, doğal olarak bu tür birçok uluslu bağlamda rol oynayabilecek tüm taraflarla temasları destekliyoruz" dedi.

Verşinin, Libya'da sahadaki durumun çok zorlu ve karmaşık olduğunun altını çizerek "Çabalarımızı Libyalı tüm taraflarla temasları desteklemeye, onları karşılıklı olarak kabul edilebilir çözümler konusunda teşvik etmeye odaklıyoruz" diye ekledi.