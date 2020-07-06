Kayıt
15:58 06 Temmuz 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    El Ezher Camii

    Mısır'ı sarsan seri cinsel saldırı vakası: En üst iki dini kurumdan 'kadının giyimi taciz nedeni olamaz' açıklaması

    © AP Photo / Khalil Hamra
    Ortadoğu
    URL'yi kısaltın
    0 13
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/103493/07/1034930765_0:173:4878:2917_1200x675_80_0_0_72b1e6c76325a2df328e710f69ada969.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/ortadogu/202007061042397690-misiri-sarsan-seri-cinsel-saldiri-vakasi-en-ust-iki-dini-kurumdan-kadinin-giyimi-taciz-nedeni/

    Mısır'da bir üniversite öğrencisinin 50'den fazla kadına cinsel saldırı düzenlediğinin ortaya çıkmasının sosyal medyada büyük tepki çekmesinin ardından, en üst iki dini kurumdan cinsel tacizi kınayan ve kadınların giyimlerinin cinsel taciz gerekçesi yapılamayacağını bildiren açıklamalar geldi. 

    Kahire'deki Ez Ezher Üniversitesi Camisi ve Müftülüğün açıklamalarında kadının giyiminin taciz ve tecavüz için gerekçe gösterilemeyeceğinin altı çizildi. 

    Açıklamalarda böyle suçlardan kadınların asla sorumlu tutulmayacağını vurgulandı.

    Kadınların en çok cinsel saldırıya uğradığı ülkelerden biri olan 100 milyon nüfuslu Mısır'da, son yıllarda taciz ve tecavüz cezalarının artırılmasına rağmen, bu suçlarda kayda değer azalma gözlenmedi.  

    50'den fazla kadına cinsel saldırı, şantaj ve tehdit suçlamasıyla gözaltına alınan Kahire Amerikan Üniversitesi öğrencisinin vakası ise bir haftadır Mısır'ın bir numaralı gündem maddesi. 

    Daha sonra kaydını İspanya'nın Barselona kentinde bir üniversiteye aldığı ortaya çıkan zanlı öğrenciyle ilgili paylaşılan mesajların birinde, 14 yaşındaki bir kız çocuğunu istismar etmek üzere olduğu da dile getirildi. 

    Bu vaka vesilesiyle cinsel saldırıya  uğrayan kadınların sessiz kalmasının 'ailenin onuru' açısından önemli, hadisenin detaylarının kamuoyuyla paylaşılmasının ise 'utanç kaynağı' olduğu yönündeki tabular da sarsıldı.

    Mısırlı kadınlar sosyal medyada cinsel saldırılardan çektiklerini paylaşma yoluna gitti. 

    Öğrenciler de cinsel saldırı furyasına karşı tepkilerini gösterirken internette üniversite öğrencisi zanlının yargı karşısında hesap vermesi için imza kampanyası başlattı. Dün öğle itibarıyla kampanyaya 35 binden fazla imza toplanmıştı.

    Kurbanlara uğradıkları cinsel saldırıları kamuoyuyla paylaşmaları ve faillere dava açmaları çağrıları yapıldı. 

    Kadınlara dövüş sanatları öğrenmeleri ve kadınlarla kızların tacizle baş edebilmelerine yönelik kurslar açılması çağrıları da eşlik etti. 

    Sünni aleminin en yüksek otoritesi kabul edilen el Ezher'e bağlı dergi Savtül Ezher de bu haftaki sayısını kadınlara yönelik cinsel saldırılara karşı mücadeleyi artırma ihtiyacına ayırdı.

    Ezher kurumunun resmi görüşünün yansıtıldığı derginin başyazısında "Bu suçlar söz konusu olduğunda sessiz kalmak ya da başka yöne bakmak, toplumun güvenliği için bir tehdit oluşturuyor ve erdemlerin ve kutsallığın ihlal edilmesini teşvik ediyor" denilerek şu vurgu yapıldı:

    "Kadının kıyafeti her ne olursa olsun, bu onların mahremiyetlerine, özgürlüklerine ve haysiyetlerine saldırmak için bir bahane değildir."

    Kamuoyunu 'utanç' nedeniyle sessiz kalmamaları konusunda uyaran Ezher, "Taciz karşısında sessiz kalmak kabul edilemez. Vazgeçmeyin ve saldırganları polise şikayet edin" çağrısı yaptı.

    Müftülükten yapılan açıklamada da tacizin büyük günah olduğu dile getirilerek 'tacizin temelinde kadınların kıyafet tercihinin bulunduğu' kanısına karşı çıkıldı.

    "'Kadınları kıyafetleri nedeniyle taciz etme' sadece hasta ruhlu insanların geçici heveslerini eğlendirme adına ürettikleri bahanedir" denildi.

    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Soçi kentindeki plajda güneşlenen bikinili kadın, 1970
    Plaj modasının gözdesi bikini, 74 yıl önce tanıtıldı
    Karikatür
    ABD’de S-400’lerin Türkiye’den satın alınması teklifi sunuldu
    İnfografik
    Askeri olarak Türkiye mi güçlü Yunanistan mı?
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet