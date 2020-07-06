Mısır'ı sarsan seri cinsel saldırı vakası: En üst iki dini kurumdan 'kadının giyimi taciz nedeni olamaz' açıklaması

Mısır'da bir üniversite öğrencisinin 50'den fazla kadına cinsel saldırı düzenlediğinin ortaya çıkmasının sosyal medyada büyük tepki çekmesinin ardından, en üst iki dini kurumdan cinsel tacizi kınayan ve kadınların giyimlerinin cinsel taciz gerekçesi yapılamayacağını bildiren açıklamalar geldi.

Kahire'deki Ez Ezher Üniversitesi Camisi ve Müftülüğün açıklamalarında kadının giyiminin taciz ve tecavüz için gerekçe gösterilemeyeceğinin altı çizildi.

Açıklamalarda böyle suçlardan kadınların asla sorumlu tutulmayacağını vurgulandı.

Kadınların en çok cinsel saldırıya uğradığı ülkelerden biri olan 100 milyon nüfuslu Mısır'da, son yıllarda taciz ve tecavüz cezalarının artırılmasına rağmen, bu suçlarda kayda değer azalma gözlenmedi.

50'den fazla kadına cinsel saldırı, şantaj ve tehdit suçlamasıyla gözaltına alınan Kahire Amerikan Üniversitesi öğrencisinin vakası ise bir haftadır Mısır'ın bir numaralı gündem maddesi.

Daha sonra kaydını İspanya'nın Barselona kentinde bir üniversiteye aldığı ortaya çıkan zanlı öğrenciyle ilgili paylaşılan mesajların birinde, 14 yaşındaki bir kız çocuğunu istismar etmek üzere olduğu da dile getirildi.

Bu vaka vesilesiyle cinsel saldırıya uğrayan kadınların sessiz kalmasının 'ailenin onuru' açısından önemli, hadisenin detaylarının kamuoyuyla paylaşılmasının ise 'utanç kaynağı' olduğu yönündeki tabular da sarsıldı.

Mısırlı kadınlar sosyal medyada cinsel saldırılardan çektiklerini paylaşma yoluna gitti.

Öğrenciler de cinsel saldırı furyasına karşı tepkilerini gösterirken internette üniversite öğrencisi zanlının yargı karşısında hesap vermesi için imza kampanyası başlattı. Dün öğle itibarıyla kampanyaya 35 binden fazla imza toplanmıştı.

Kurbanlara uğradıkları cinsel saldırıları kamuoyuyla paylaşmaları ve faillere dava açmaları çağrıları yapıldı.

Kadınlara dövüş sanatları öğrenmeleri ve kadınlarla kızların tacizle baş edebilmelerine yönelik kurslar açılması çağrıları da eşlik etti.

Sünni aleminin en yüksek otoritesi kabul edilen el Ezher'e bağlı dergi Savtül Ezher de bu haftaki sayısını kadınlara yönelik cinsel saldırılara karşı mücadeleyi artırma ihtiyacına ayırdı.

Ezher kurumunun resmi görüşünün yansıtıldığı derginin başyazısında "Bu suçlar söz konusu olduğunda sessiz kalmak ya da başka yöne bakmak, toplumun güvenliği için bir tehdit oluşturuyor ve erdemlerin ve kutsallığın ihlal edilmesini teşvik ediyor" denilerek şu vurgu yapıldı:

"Kadının kıyafeti her ne olursa olsun, bu onların mahremiyetlerine, özgürlüklerine ve haysiyetlerine saldırmak için bir bahane değildir."

Kamuoyunu 'utanç' nedeniyle sessiz kalmamaları konusunda uyaran Ezher, "Taciz karşısında sessiz kalmak kabul edilemez. Vazgeçmeyin ve saldırganları polise şikayet edin" çağrısı yaptı.

Müftülükten yapılan açıklamada da tacizin büyük günah olduğu dile getirilerek 'tacizin temelinde kadınların kıyafet tercihinin bulunduğu' kanısına karşı çıkıldı.

"'Kadınları kıyafetleri nedeniyle taciz etme' sadece hasta ruhlu insanların geçici heveslerini eğlendirme adına ürettikleri bahanedir" denildi.